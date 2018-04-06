Окулов: в ЦСКА каждый может выйти и биться за команду. Мне сказали — я вышел

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу над СКА со счётом 1:0 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

«В ЦСКА каждый может выйти и биться за команду. Мне сказали — я вышел. Рано ещё Юханссона качать на руках, самые важные матчи ещё впереди. Здорово он сыграл, как и вся команда. Не удивило, что сегодня Ларс играл, у нас два вратаря очень сильны. Все, кто играл в меньшинстве, — красавцы, очень им благодарны. Мы вытерпели и забили гол. Тренеры не ставили задачу вытерпеть два периода. Почему мы должны терпеть! У нас всегда стоит задача забить. Так же играем, так же хотим выиграть», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.