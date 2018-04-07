19-летний форвард «Баффало» Миттельштадт сыграет за сборную США на ЧМ-2018

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадт войдёт в состав сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Даррен Дрегер.

19-летний хоккеист в конце марта дебютировал в НХЛ. Всего в этом сезоне он сыграл четыре матча и сделал три голевые передачи.

До подписания контракта с «Баффало» хоккеист выступал за университет Миннесоты и в 34 матчах отметился 30 (11+19) очками.

В составе сборной США на МЧМ-2018 Миттельштадт завоевал бронзовые медали. В семи играх он набрал 11 (4+7) баллов и был признан самым ценным игроком турнира. Также Кейси стал лучшим бомбардиром первенства.