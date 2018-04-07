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Итоги дня в МХЛ: «Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова

Итоги дня в МХЛ: «Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова
Хоккей / МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге состоялись третьи матчи полуфиналов плей-офф.

«Белые Медведи» нанесли поражение «СКА-1946» со счётом 6:4 (1-2 в серии). В составе хозяев две передачи на свой счёт записал Виталий Кравцов, завершивший сезон в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга прервал восьмиматчевую серию побед, потерпев первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2018, пятница. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
6 : 4
2:1, 3:2, 1:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Шадрин (Кобяков) – 04:47 (5x5), 2:0 – Кулиев (Ширяев, Костарев) – 06:46 (5x5), 2:1 – Баринов (Николаев) – 10:40 (5x5), 2:2 – Полодян (Милёхин, Сультеев) – 22:54 (5x5), 3:2 – Подкорытов (Тертышный, Карпухин) – 25:56 (5x5), 4:2 – Подкорытов (Кравцов, Карпухин) – 30:32 (5x4), 5:2 – Подкорытов (Кравцов, Тертышный) – 37:55 (5x5), 5:3 – Ожгихин (Курбатов, Басистый) – 38:56 (5x5), 5:4 – Курбатов (Сультеев) – 56:49 (5x5), 6:4 – Ширяев (Костарев, Шафигулин) – 59:46 (en)

«Локо» на выезде разгромил «Реактор» — 8:1 и выиграл серию со счётом 3-0, став первым финалистом розыгрыша Кубка Харламова. По дублю в составе победителей оформили Кирилл Слепец и Павел Кудрявцев.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2018, пятница. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
1 : 8
0:1, 0:3, 1:4
Локо
Ярославль
0:1 – Рыбаков (Коваленко) – 15:12 (5x5), 0:2 – Кудрявцев (Алексеев, Слепец) – 23:12 (5x5), 0:3 – Слепец (Кудрявцев, Алексеев) – 29:27 (5x5), 0:4 – Кудрявцев (Алексеев, Слепец) – 35:19 (5x5), 0:5 – Коваленко (Рыбаков) – 48:28 (5x5), 0:6 – Иванов (Громов, Ковалёв) – 49:51 (5x5), 1:6 – Хафизов (Шафигуллин, Семёнов) – 54:15 (5x5), 1:7 – Аноховский (Фатеев, Афанасьев) – 55:05 (5x5), 1:8 – Слепец (Иванов, Полунин) – 56:01 (5x5)
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