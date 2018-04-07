Итоги дня в МХЛ: «Локо» стал первым финалистом Кубка Харламова

В Молодёжной хоккейной лиге состоялись третьи матчи полуфиналов плей-офф.

«Белые Медведи» нанесли поражение «СКА-1946» со счётом 6:4 (1-2 в серии). В составе хозяев две передачи на свой счёт записал Виталий Кравцов, завершивший сезон в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга прервал восьмиматчевую серию побед, потерпев первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Локо» на выезде разгромил «Реактор» — 8:1 и выиграл серию со счётом 3-0, став первым финалистом розыгрыша Кубка Харламова. По дублю в составе победителей оформили Кирилл Слепец и Павел Кудрявцев.