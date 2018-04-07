Два игрока «Баффало», поразив ворота Василевского, впервые отличились в НХЛ

Два игрока «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, после первого периода) впервые отличись в лиге. Этими хоккеистами стали американский форвард Кейси Миттельштадт и шведский нападающий Александр Нюландер. Ворота «молний защищает российский вратарь Андрей Василевский.

19-летний Миттельштадт дебютировал в НХЛ в конце марта. Всего в этом сезоне он проводит пятый матч — на его счету 4 (1+3) очка. 20-летний Нюландер в нынешнем сезоне принимает участие во второй встрече, в его активе 2 (1+1) очка.

Видео шайб можно посмотреть в официальном «твиттере» «Баффало».