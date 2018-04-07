Никита Кучеров вышел на 3-е место в истории «Тампы» по очкам в одном сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:2, после первого периода).

Российский форвард забросил вторую шайбу хозяев на пятой минуте первого периода. Для него эта шайба стала 39-й в сезоне. Таким образом, Кучеров набрал 99 (39+60) очков в 79 матчах. Это повторение третьего результата в истории клуба по количеству очков в одном сезоне (Мартен Сен-Луи, сезон-2010/11). Больше 99 баллов за сезон набирали только два игрока в истории «молний»: Венсан Лекавалье (107 в сезоне-2006/07) и всё тот же Сен-Луи (102, сезон-2006/07).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».