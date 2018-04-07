«Питтсбург» разгромил «Оттаву», у Малкина результативная передача

В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду принимал «Оттава Сенаторз» и победил с крупным счётом — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В составе победителей по голу и результативной передаче записали на свой счёт Сидни Кросби и Фил Кессел. Первый шат-аут в карьере оформил Кейси Десмит, отразив 35 бросков.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 39 секунд, нанёс 4 броска по воротам соперника и записал на свой счёт результативную передачу.