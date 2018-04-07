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«Питтсбург» разгромил «Оттаву», у Малкина результативная передача

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», у Малкина результативная передача
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду принимал «Оттава Сенаторз» и победил с крупным счётом — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В составе победителей по голу и результативной передаче записали на свой счёт Сидни Кросби и Фил Кессел. Первый шат-аут в карьере оформил Кейси Десмит, отразив 35 бросков.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 39 секунд, нанёс 4 броска по воротам соперника и записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2018, суббота. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 0
0:0, 2:0, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Кросби (Кессел, Малкин) – 21:25 (5x4), 2:0 – Гюнцель (Шульц, Мяяття) – 27:31 (5x5), 3:0 – Кессел (Шихэн, Олексиак) – 46:55 (5x5), 4:0 – Хёрнквист (Кросби, Летанг) – 56:53 (5x5)
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