Защитник Михаил Сергачёв набрал 40-е очко в регулярном сезоне-2017/18

В очередном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимал «Баффало Сэйбрз» и победил со счётом — 7:5 (3:2, 1:3, 2:0).

Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв отметился голевой передачей. 19-летний россиянин поучаствовал в пятом голе своей команды. Теперь на его счету в этом сезоне 40 (9+31) очков в 79 матчах. За карьеру в лиге Сергачёв набрал 40 очков в 83 встречах.

Видео передачи можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы»