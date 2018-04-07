Андрей Василевский вышел на чистое первое место в НХЛ по победам в сезоне

Во втором матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимал «Баффало Сэйбрз» и победил со счётом 7:5 (3:2, 1:3, 3:0).

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков и одержал 44-ю победу в сезоне. Благодаря этому он вновь вышел на чистое первое место по выигранным матчам в регулярном чемпионате-2017/18, опередив голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка (43 победы). Топ-3 замыкает вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (41).

Василевский выиграл 44 матча из 67 в нынешнем сезоне при коэффициенте надёжности 2,62 и проценте отражённых бросков 92,0. Восемь матчей он провёл на ноль.