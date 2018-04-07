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«Сент-Луис» одолел «Чикаго» и вышел на 8-ю строчку в Западной конференции

«Сент-Луис» одолел «Чикаго» и вышел на 8-ю строчку в Западной конференции
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду принимал «Сент-Луис Блюз» и уступил со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

Главным героем встречи стал нападающий «Блюз» Патрик Берглунд, на счету которого хет-трик. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 53 секунды и совершил 4 броска по воротам. Никита Сошников и Иван Барбашёв также не отметились результативными действиями. Единственная шайба в составе «Чикаго» на счету Эрика Густафссона. Артём Анисимов закончил матч с показателем «-3».

Эта победа позволила «Сент-Луису» подняться на 8-ю строчку в Западной конференции и обойти «Колорадо Эваланш» на одно очко. В последнем матче регулярного чемпионата «блюзмены» будут играть в гостях у «Колорадо», и для выхода в плей-офф им будет достаточно не проиграть в основное время.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2018, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 4
0:1, 0:0, 1:3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Берглунд (Эдмундсон, Бродзяк) – 18:17 (5x5), 1:1 – Густафссон (Кейн, Шмальц) – 48:08 (5x5), 1:2 – Берглунд (Бродзяк, Бортуццо) – 48:24 (5x5), 1:3 – Шварц (Шенн) – 52:40 (5x5), 1:4 – Берглунд – 58:49 (en)
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