«Сент-Луис» одолел «Чикаго» и вышел на 8-ю строчку в Западной конференции

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду принимал «Сент-Луис Блюз» и уступил со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

Главным героем встречи стал нападающий «Блюз» Патрик Берглунд, на счету которого хет-трик. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 53 секунды и совершил 4 броска по воротам. Никита Сошников и Иван Барбашёв также не отметились результативными действиями. Единственная шайба в составе «Чикаго» на счету Эрика Густафссона. Артём Анисимов закончил матч с показателем «-3».

Эта победа позволила «Сент-Луису» подняться на 8-ю строчку в Западной конференции и обойти «Колорадо Эваланш» на одно очко. В последнем матче регулярного чемпионата «блюзмены» будут играть в гостях у «Колорадо», и для выхода в плей-офф им будет достаточно не проиграть в основное время.