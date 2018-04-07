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Впервые за 8 лет как минимум два игрока набрали 100 очков за сезон

Впервые за 8 лет как минимум два игрока набрали 100 очков за сезон
Хоккей / НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 100-е очко в сезоне в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:5), достигнув этой отметки вторым в сезоне. Ранее это удалось капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (106).

Таким образом, впервые с сезона-2009/10 как минимум два игрока набрали 100 или более очков за сезон. Восемь лет назад эту отметку пересекли сразу четыре игрока – Хенрик Седин («Ванкувер Кэнакс», 112), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 109), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 109) и Никлас Бекстрём («Вашингтон», 101).

В нынешнем сезоне шанс на достижение этой отметки имеет капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, у которого перед заключительным матчем регулярного чемпионата на счету 99 очков.

Кучеров стал 6-м российским игроком, набравшим 100 очков за сезон
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