OHL: Андрей Свечников оформил дубль в матче плей-офф

Нападающий клуба Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри»Андрей Свечников стал второй звездой матча плей-офф с «Кингстоном» (4:1). Российский форвард записал на свой счёт дубль, его одноклубник Дмитрий Соколов не сумел отметиться набранными очками.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.