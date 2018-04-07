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Генменеджер «Вашингтона» — о контракте Тротца: посмотрим, как закончится сезон

Генменеджер «Вашингтона» — о контракте Тротца: посмотрим, как закончится сезон
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о работе главного тренера Барри Тротца, чей контракт завершается летом.

«Барри отлично сработал, разобравшись со сложностями в начале сезона. Он хорошо справился с психологией команды. Где-то уступал, где-то нажимал на нужные кнопки в нужное время. Он замечательно поработал в этом чемпионате.

Переговоры о новом контракте с Тротцем? Мы хотим подождать и посмотреть, как завершится весь сезон», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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