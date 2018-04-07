Шалимов: жаль, что Капризов уедет в НХЛ — интересный мальчишка с чутьём

Олимпийский чемпион Виктор Шалимов поделился мнением о ходе серии плей-офф между ЦСКА и СКА (3-2).



«Отличное качество хоккея, скорости, интенсивность игры. Причем даже на этом, очень хорошем уровне выделялись мастера — Дацюк, Ковальчук, Капризов. Увидел несколько передач из советского хоккея, о которых в последние годы мы начали забывать. Шансы по-прежнему абсолютно равны, хотя у ЦСКА есть преимущество своего поля.



Лучший игрок пятого матча? У меня две кандидатуры. Главная — Капризов. Интересный мальчишка, авторский, с чутьишком. Просто так в такой игре единственный гол не забьёшь. Жаль, что Капризов уезжает в НХЛ, вокруг таких игроков нужно строить и развивать и свой клуб, и свой чемпионат. Второй план? Шведский вратарь ЦСКА Юханссон впервые в этой серии вышел на лёд — и сыграл так уверенно. Не просто без ошибок, а без помарок!» — цитирует Шалимова Russia-Hockey.

«Если вы не колдовали…» Знарок после поражения шутит с журналистами СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина, но главный тренер петербуржцев не вешает нос и даже шутит.