Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг может возглавить клуб НХЛ

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги, информирует Sportsnet. Сообщается, что несколько клубов НХЛ заинтересованы в 49-летнем специалисте, выигрывавшем золотые медали чемпионата мира — 2017.



Отметим, что в НХЛ с 2001 года не было главных тренеров из Европы.



«В своей карьере я тренировал клубы и сборные, но НХЛ остаётся для меня нереализованной. Мне доводилось работать с одними из лучших в мире игроков, но сейчас мне бы хотелось проверить свои идеи в лучшей лиге мира», — сообщил специалист.

Кучеров выбил сотню, Тарасенко почти в плей-офф А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.