ФХР поздравила с днём рождения Романа Ротенберга

Федерация хоккея России на своём официальном сайте поздравила с 37-летием первого вице-президента организации Романа Ротенберга.



«Желаем, чтобы все российские сборные команды день за днём радовали вас яркой игрой, красивыми шайбами и, конечно же, исключительно победами. Знаем, как искренне вы переживаете за результаты наших команд и сколько сил вкладываете в развитие хоккея в России.



Хочется пожелать, чтобы в жизни вам всегда сопутствовали успех и везение. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и новыми интересными идеями. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и отличного настроения!» — указано на сайте.