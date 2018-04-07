Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 14 матчей. Клим Костин отметился двумя очками, Иван Чехович забил во второй игре подряд, Александра Георгиева заменили после пяти голов.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+\-"
|Костин (н)
Липанов (н)
Волков (н)
А. Педан (з)
Коростелёв (н)
Саморуков (з)
Чехович (н)
Е. Свечников (н)
Гурьянов (н)
|«СанАнтонио»
«Сиракьюз»
«Сиракьюз»
«Уилкс-Барре»
«Лаваль»
«Бейкерсфилд»
«Сан-Хосе»
«Грэнд-Рэпидс»
«Техас»
|0+2
0
0+2
0
0
0
1+2
0
0
|2
0
0
0
0
0
4
0
0
|0
0
0
4
0
0
2
0
0
|+2
0
+1
-2
0
-1
+3
-1
0
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Время на льду
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|20 из 25
|80,0
|30.42
|3:6