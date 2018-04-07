Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 14 матчей. Клим Костин отметился двумя очками, Иван Чехович забил во второй игре подряд, Александра Георгиева заменили после пяти голов.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+\-" Костин (н)



Липанов (н)



Волков (н)



А. Педан (з)



Коростелёв (н)



Саморуков (з)



Чехович (н)



Е. Свечников (н)



Гурьянов (н) «СанАнтонио»



«Сиракьюз»



«Сиракьюз»



«Уилкс-Барре»



«Лаваль»



«Бейкерсфилд»



«Сан-Хосе»



«Грэнд-Рэпидс»



«Техас» 0+2



0



0+2



0



0



0



1+2



0



0 2



0



0



0



0



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4



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4



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2



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+1



-2



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-1



+3



-1



0