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Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка

Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка
Хоккей / Прочие

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 14 матчей. Клим Костин отметился двумя очками, Иван Чехович забил во второй игре подряд, Александра Георгиева заменили после пяти голов.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+\-"
Костин (н)

Липанов (н)

Волков (н)

А. Педан (з)

Коростелёв (н)

Саморуков (з)

Чехович (н)

Е. Свечников (н)

Гурьянов (н)		«СанАнтонио»

«Сиракьюз»

«Сиракьюз»

«Уилкс-Барре»

«Лаваль»

«Бейкерсфилд»

«Сан-Хосе»

«Грэнд-Рэпидс»

«Техас»		0+2

0

0+2

0

0

0

1+2

0

0		2

0

0

0

0

0

4

0

0		0

0

0

4

0

0

2

0

0		+2

0

+1

-2

0

-1

+3

-1

0
ВратарьКлубБроски%ОБВремя на льдуСчёт
Георгиев«Хартфорд»20 из 2580,030.423:6
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