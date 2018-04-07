Маклеллан: все в «Вашингтоне» думают, как выиграть первый раунд плей-офф

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что переговоры с защитником Джоном Карлсоном по новому контракту начнутся летом.



«Все зависит от того, сколько денег он запросит. Будем торговаться. Посмотрим, сколько денег у нас остаётся под потолком зарплат, и на какую сумму он согласится. Карлсон играет важную роль в команде и проводит отличный сезон. Если бы я твердо знал, что у нас нет шансов продлить с ним контракт, тогда я пошёл бы на обмен.



Мы 20 лет не поднимались выше второго раунда? Всё имеет значение. Но сейчас мы думаем о том, как нам выиграть первый раунд. Все думают об этом», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

Кучеров выбил сотню, Тарасенко почти в плей-офф А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.