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Маклеллан: все в «Вашингтоне» думают, как выиграть первый раунд плей-офф

Маклеллан: все в «Вашингтоне» думают, как выиграть первый раунд плей-офф
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что переговоры с защитником Джоном Карлсоном по новому контракту начнутся летом.

«Все зависит от того, сколько денег он запросит. Будем торговаться. Посмотрим, сколько денег у нас остаётся под потолком зарплат, и на какую сумму он согласится. Карлсон играет важную роль в команде и проводит отличный сезон. Если бы я твердо знал, что у нас нет шансов продлить с ним контракт, тогда я пошёл бы на обмен.

Мы 20 лет не поднимались выше второго раунда? Всё имеет значение. Но сейчас мы думаем о том, как нам выиграть первый раунд. Все думают об этом», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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