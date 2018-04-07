Раанта — о новом контракте на $ 12 млн: у «Аризоны» отличная молодая команда

Голкипер «Аризоны Койотс» Антти Раанта прокомментировал подписание нового контракта с клубом. 28-летний финн заключит с клубом трёхлетний контракт и будет зарабатывать около $ 4 млн в год.



«Я очень рад, что подписал новый контракт с «Койотс». Команда поверила в меня, дала мне шанс доказать, что я могу быть основным вратарём в НХЛ. Я благодарен за это и с нетерпением жду следующего сезона. У нас отличная молодая команда, и я с оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.

«Аризона» согласовала контракт с голкипером Антти Раантой на $ 12 млн