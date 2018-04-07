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ФХР принесла соболезнования в связи с трагедией в Канаде

ФХР принесла соболезнования в связи с трагедией в Канаде
Хоккей / Прочие

Федерация хоккея России принесла соболезнования родным и близким жертвам аварии автобуса молодёжной хоккейной команды в канадской провинции Саскачеван. Напомним, по предварительным данным в катастрофе погибло 14 человек, ещё столько же получили ранения.

«Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии», — указано на сайте организации.

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