ФХР принесла соболезнования в связи с трагедией в Канаде

Федерация хоккея России принесла соболезнования родным и близким жертвам аварии автобуса молодёжной хоккейной команды в канадской провинции Саскачеван. Напомним, по предварительным данным в катастрофе погибло 14 человек, ещё столько же получили ранения.



«Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии», — указано на сайте организации.

Канадская трагедия. Автомобильная авария унесла 14 жизней хоккеистов Грузовик столкнулся с автобусом команды «Гумбольдт Бронкос».