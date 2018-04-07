Покович: в Словакии хоккей по-настоящему популярен — даже бабушки знают счёт

Известный тренер Любомир Покович рассказал о популярности хоккея в Словакии.



«В Словакии хоккей в принципе очень популярен — намного популярнее, чем футбол. Почти все мальчики хотят гонять шайбу. На чемпионате мира по футболу в 2010 году наша сборная обыграла итальянцев. Мы думали, что в стране устроят большой праздник, едва ли не чемпионский парад. Но почти никто не пришёл — собралось всего 300 человек. А вот когда хоккейная сборная пробивается хотя бы в полуфинал чемпионата мира, болельщики съезжаются со всех краев. Может прийти 10 тысяч и даже больше. Когда в 2002 году словаки стали чемпионами мира по хоккею, в стране никто не работал — это был грандиозный праздник.



В Словакии каждая бабушка в курсе счёта вчерашнего матча. Когда я тренировал сборную страны, ко мне регулярно подходила 70-летняя соседка с упреком: «Ну и что это вчера было?», — цитирует тренера Tut.by.