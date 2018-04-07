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Премьер-министр Канады: мои мысли с теми, кого затронула трагедия с хоккеистами

Премьер-министр Канады: мои мысли с теми, кого затронула трагедия с хоккеистами
Хоккей / Прочие

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал автобусную аварию с молодёжной хоккейной командой «Гумбольдт Бронкос». Автобус вечером столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. По предварительной информации, 14 человек погибли и столько же ранены. В автобусе были игроки от 16 до 20 лет.

«Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», – написал политик в «Твиттере».

Канадская трагедия. Автомобильная авария унесла 14 жизней хоккеистов
Грузовик столкнулся с автобусом команды «Гумбольдт Бронкос».
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