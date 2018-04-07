Бадюков: у Юханссона есть элемент удачи, тренеры ЦСКА это чувствуют и понимают

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков предположил, что в шестом матче финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА в воротах у московских «армейцев» сыграет Ларс Юханссон.



«Нужно ли ЦСКА ставить Юханссона на шестой матч? Я думаю, что, скорее всего, так и будет. Это лишний раз показывает, что вся команда играет такой сухой матч. Когда две команды используют минимум моментов, видно, что большинство разобрано, что серия решается в двух-трёх эпизодах. Здесь дело даже не в мастерстве вратаря, а в удаче. У Сорокина она была в начале плей-офф. Было видно, что при хорошей игре в обороне она приносила успех для ЦСКА. А сейчас элемент удачи больше присутствует у Юханссона. Тренеры это чувствуют и понимают, и в пятой игре он прекрасно себя показал. У тех и у других ворот были штанги и опасные момент. На мой взгляд, скорее, этим руководствуется тренерский штаб при выборе вратаря на игру», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Капризов проснулся! ЦСКА – в шаге от финала Кубка Гагарина Геройства Юханссона в Санкт-Петербурге не прошли даром.