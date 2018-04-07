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Бродо — о 1000 матчах Луонго в НХЛ: даже в этом возрасте он хочет быть первым

Бродо — о 1000 матчах Луонго в НХЛ: даже в этом возрасте он хочет быть первым
Хоккей / НХЛ

Известный вратарь Мартин Бродо прокомментировал достижение голкипера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, который провёл 1000 матчей в НХЛ.

«Ты смотришь в прошлое и видишь, что почти никто раньше этого не делал. Теперь Лу является частью этой группы, что многое говорит о его успешности, выносливости и надёжности. И такое происходит не каждый день. Множество вратарей добивалось успеха, но так и не достигло данного рубежа. Этим стоит гордиться.

Даже в этом возрасте он хочет оставаться первым номером. Он бьётся за своё игровое время, старается как можно быстрее выздоравливать после травм. Эта страсть крайне важна, он получает удовольствие от хоккея и день за днём хочет быть первым номером. И ты не имеешь права говорить: „Ох, знаете, я себя плохо чувствую, посижу-ка я сегодня“. С этим приходится постоянно бороться, и Луонго делает это годами», — цитирует Бродо официальный сайт НХЛ.

Игра с «Бостоном» стала 1000-й в карьере Роберто Луонго
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