Новиков: Олимпиада отобрала у игроков СКА всё, сейчас они не на пике

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что нервное перенапряжение, испытываемое игроками СКА в течение сезона, может помешать им выйти в финал Кубка Гагарина.



«У СКА может не хватить эмоций для победы в серии? Этот вопрос имеет место, потому что в течение всего года на СКА была приличная нагрузка. Тот же финал с Германией. Да, была победа, но сколько эмоций было внутри? Этот градус эмоций невозможно посчитать, нет такого прибора, который мог бы определить нервное напряжение команды. То, что питерцы не на пике по всем показателям? — это понятно и естественно. Олимпиада отобрала всё, определённая пустота остаётся. Но смогут ли они сыграть надёжно — это зависит от команды и от того, как она настроится. Думаю, что здесь больше будет зависеть от ЦСКА, от того, насколько они смогут упереться и понять, что либо сегодня, либо никогда. Надо смотреть на них. И, как говорится, последний после бога — вратарь», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Если вы не колдовали…» Знарок после поражения шутит с журналистами СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина, но главный тренер петербуржцев не вешает нос и даже шутит.