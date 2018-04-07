Лавиолетт — о победе «Нэшвилла» в чемпионате: главное, будет преимущество льда

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Клуб из Теннесси набрал 115 очков в 81-м матче сезона. Идущий на втором месте «Виннипег Джетс» имеет в своём активе 112 очков после 81-го матча.



«Словосочетание „Президентский кубок“ всплывало нечасто. Словосочетание „преимущество своего льда“, напротив, упоминалось часто. Победа в дивизионе или в конференции, или даже в лиге приходит вместе с этим. Мы знали, что это важно для плей-офф, и старались получить максимально хороший шанс перед началом матчей на вылет», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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