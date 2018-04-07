Клингберг повторил клубный рекорд Зубова по голевым передачам для защитников

Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:5).

Шведский защитник записал на свой счёт 58-ю результативную передачу в нынешнем сезоне и повторил клубный рекорд «Старз» по этому показателю для защитников, установленный россиянином Сергеем Зубовым (58 передач в сезоне-2005/06). Клубная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года.

Всего в «регулярке»-2017/18 на счету Джона 66 (8+58) очков в 81-м матче. Он второй бомбардир в лиге среди игроков обороны. Клингберг уступает только защитнику «Вашингтон Кэпиталз» Джону Карлсону (67 очков).

Посмотреть видео передачи можно на официальном сайте НХЛ.