Флёри: снимаю шляпу перед Луонго, он был хорош на протяжении всей карьеры

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал достижение голкипера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, который провёл 1000 матчей в НХЛ. Луонго стал третьим вратарём в истории, достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), второе место занимает Патрик Руа (1029).

«Он был хорош на протяжении всей карьеры. Снимаю перед ним шляпу. Когда был моложе, смотрел на него. И продолжаю делать это сейчас. Мне нравится за ним смотреть, и я за него рад», — цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.