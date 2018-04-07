Йео: о таких матчах мечтаешь, когда играешь в хоккей на улице, на выезде — везде

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился ожиданиями от решающего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». В очной встрече команды определят последнего участника плей-офф в Западной конференции.

«О таких матчах можно только мечтать. О них мечтаешь, когда играешь в хоккей на улице, на выезде — везде. Каждый хоккеист должен это принять и радоваться такой возможности. Такие игры полны драматизма, эмоций, напряжения. Нам всем надо как следует поработать, чтобы добиться цели и выйти в плей-офф», — цитирует Йео официальный сайт НХЛ.