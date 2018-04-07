Нападающий Сидни Кросби впервые в карьере сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ без единого пропуска.



Капитан «Питтсбург Пингвинз» набрал 89 (29+60) результативных баллов при показателе полезности «0» и 46 минутах штрафного времени. Сидни является третьим по результативности в составе «пингвинов» в нынешнем сезоне. В последней встрече регулярного первенства с «Оттава Сенаторз» (4:0) центральный нападающий также вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по количеству голевых передач.

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