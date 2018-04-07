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Кросби: «Питтсбург» полностью готов к матчам плей-офф

Кросби: «Питтсбург» полностью готов к матчам плей-офф
Хоккей / НХЛ

Лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о завершении регулярного чемпионата НХЛ и ожиданиями от начала плей-офф.

«Думаю, на финишной прямой регулярного чемпионата мы сыграли несколько действительно больших матчей. Уверен, такое настроение перенесётся на плей-офф, и теперь мы полностью готовы к матчам на вылет. Мне кажется, мы отлично поработали, выиграли несколько непростых матчей и заработали важные очки», — приводит слова Кросби ESPN.

В нынешнем сезоне капитан «Питтсбург Пингвинз» провёл все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 89 (29+60) результативных баллов при показателе полезности «0» и 46 минутах штрафного времени.

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