Кросби: «Питтсбург» полностью готов к матчам плей-офф

Лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о завершении регулярного чемпионата НХЛ и ожиданиями от начала плей-офф.

«Думаю, на финишной прямой регулярного чемпионата мы сыграли несколько действительно больших матчей. Уверен, такое настроение перенесётся на плей-офф, и теперь мы полностью готовы к матчам на вылет. Мне кажется, мы отлично поработали, выиграли несколько непростых матчей и заработали важные очки», — приводит слова Кросби ESPN.



В нынешнем сезоне капитан «Питтсбург Пингвинз» провёл все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 89 (29+60) результативных баллов при показателе полезности «0» и 46 минутах штрафного времени.