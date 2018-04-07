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Салливан: мне нравится, что «Питтсбург» играет на максимум, когда ставки высоки

Салливан: мне нравится, что «Питтсбург» играет на максимум, когда ставки высоки
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги регулярного чемпионата НХЛ. Его команда подходит к завершению первенства на пятом месте в Восточной конференции и на второй позиции в Столичном дивизионе.

«Это довольно сложный сезон во многих отношениях. Но есть вещь, которая мне нравится в «Питтсбурге». Мы играем на максимум, когда ставки становятся высокими», — приводит слова Салливана ESPN.

В активе «пингвинов» после всех 82 матчей регулярного чемпионата 100 очков. «Питтсбург» одержал 47 побед, из них 33 — в основное время.

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