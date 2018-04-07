«Питтсбург» выиграл 30 домашних матчей в регулярном чемпионате и повторил рекорд

«Питтсбург Пингвинз» повторил рекорд Национальной хоккейной лиги, выиграв не менее 30 матчей на своей площадке в регулярном чемпионате сезона-2017/18. Такой же результат «пингвины» продемонстрировали в предыдущем году.



До этого в истории НХЛ подобный результат удалось показать только трём командам: в сезонах-2005/06 и 2006/07 эта вершина покорилась «Калгари Флэймз», в сезонах с 1974 по 1977 и с 1984 по 1986 год — «Филадельфии Флайерз», а в сезонах с 1975 по 1978 и с 1979 по 1981-й — «Монреаль Канадиенс».

Будет ли дополнительный матч в НХЛ? Финальные расклады в борьбе за плей-офф Интрига невелика. Но перспектива дополнительной игры за место в плей-офф — это нечто.