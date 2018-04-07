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Джохансен: «Нэшвилл» понимает, что находится в отличном положении перед плей-офф

Джохансен: «Нэшвилл» понимает, что находится в отличном положении перед плей-офф
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен поделился ожиданиями от начала плей-офф в Национальной хоккейной лиге.

«Думаю, «Нэшвилл» сейчас понимает, что находится в отличном положении незадолго до начала плей-офф. В нашем составе много хоккеистов, которые умеют не только выполнять какие-то строго определённые роли, но и креативные игроки, которые в матчах на вылет могут выйти на первый план и прекрасно проявить себя в любом из компонентов. У «Нэшвилла» есть уверенность в своих способностях», — приводит слова канадского форварда AP.

25-летний центральный нападающий провёл в нынешнем сезоне 78 матчей, набрав 53 (15+38) очка при показателе полезности «+14» и 78 минутах штрафного времени.

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Тем временем свободных мест в кубковой зоне осталось только два — по одному на конференцию.
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