Джохансен: «Нэшвилл» понимает, что находится в отличном положении перед плей-офф

Нападающий клуба «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен поделился ожиданиями от начала плей-офф в Национальной хоккейной лиге.



«Думаю, «Нэшвилл» сейчас понимает, что находится в отличном положении незадолго до начала плей-офф. В нашем составе много хоккеистов, которые умеют не только выполнять какие-то строго определённые роли, но и креативные игроки, которые в матчах на вылет могут выйти на первый план и прекрасно проявить себя в любом из компонентов. У «Нэшвилла» есть уверенность в своих способностях», — приводит слова канадского форварда AP.

25-летний центральный нападающий провёл в нынешнем сезоне 78 матчей, набрав 53 (15+38) очка при показателе полезности «+14» и 78 минутах штрафного времени.