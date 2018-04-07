Комиссар НХЛ Беттмэн выразил соболезнования после трагедии с командой «Бронкос»

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с юниорской командой «Бронкос». В автокатастрофе погибли 14 человек.



«Наши мысли сегодня с игроками, семьями, тренерами, менеджментом команды и всеми, кто по всему нашему хоккейному сообществу пострадал от трагедии с участием хоккейной команды «Бронкос». Национальная хоккейная лига скорбит о кончине погибших и готова предложить любую помощь тем, кто получил травмы во время дороги на матч, чтобы они вновь стали частью любимой игры», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

В Канаде автобус юниорской команды столкнулся с грузовиком, погибло 14 человек