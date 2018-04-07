Форвард «Флориды» Барков пропустит последние матчи регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков не сможет сыграть в двух последних регулярных матчах чемпионата НХЛ из-за травмы.



Форвард получил повреждение в столкновении во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2). О тяжести травмы точной информации не сообщается, но Sportsnet предполагает, что Барков не сможет сыграть и в первом раунде плей-офф, шансы на который у «пантер» по-прежнему сохранятся в случае побед в обоих оставшихся матчах регулярного чемпионата.

Финский хоккеист российского происхождения в нынешнем сезоне является ассистентом капитана «Флориды». В 79 матчах центральный нападающий набрал 78 (27+51) очков при показателе полезности «-9» и 14 минутах штрафа. Он является лучшим игроком «Пантерз» по результативности.