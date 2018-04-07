Гомоляко: если Кравцов останется в Челябинске, увидим совершенно другого игрока

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился своим мнение об игре молодого нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова в серии с «Ак Барсом» (0-4) и о дальнейших перспективах игрока.

«Казань — совсем другая команда, если сравнивать с теми соперниками, что были у «Трактора» в первых раундах. «Ак Барс» очень грамотно обороняется, ему не давали развернуться. Виталию также не хватило опыта игры в плей-офф. Если Кравцов останется в Челябинске, если «Трактор» вновь попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина в следующем году, то мы увидим совершенно другого игрока», — приводит слова Гомоляко официальный сайт КХЛ.



18-летний нападающий сыграл в плей-офф 16 матчей, набрав 11 (6+5) очков при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени.