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Гомоляко: если Кравцов останется в Челябинске, увидим совершенно другого игрока

Гомоляко: если Кравцов останется в Челябинске, увидим совершенно другого игрока
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился своим мнение об игре молодого нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова в серии с «Ак Барсом» (0-4) и о дальнейших перспективах игрока.

«Казань — совсем другая команда, если сравнивать с теми соперниками, что были у «Трактора» в первых раундах. «Ак Барс» очень грамотно обороняется, ему не давали развернуться. Виталию также не хватило опыта игры в плей-офф. Если Кравцов останется в Челябинске, если «Трактор» вновь попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина в следующем году, то мы увидим совершенно другого игрока», — приводит слова Гомоляко официальный сайт КХЛ.

18-летний нападающий сыграл в плей-офф 16 матчей, набрав 11 (6+5) очков при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени.

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