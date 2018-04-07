Хохлачёв: вели с немцами — 3:1, но расслабились и плохо сыграли в 3-м периоде

Нападающий олимпийской сборной России Александр Хохлачёв поделился впечатлениями от матча Еврочелленджа, в котором россияне в овертайме уступили Германии со счётом 3:4.



«Понятно, что сыграли не так хорошо, как вчера. Повели — 3:1, но расслабились. Сами виноваты. Немцы дожали, а в овертайме им повезло. Плохо сыграли в третьем периоде. Понятно, что немцы играли лучше, чем вчера. Но и мы сыграли хуже. Сами отдали игру. Будем дальше стараться показывать лучший результат. В матчах с Норвегией тоже будет непросто», — приводит слова Хохлачёва официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России проиграла Германии в повторном матче Еврочелленджа