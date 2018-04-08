Проворов стал 2-м российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за сезон

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, после двух периодов).

Это его 17-я шайба в сезоне. До него больше голов в одном сезоне НХЛ удавалось забить только одному защитнику из России – Сергею Гончару (пять раз, включая рекорд сезона-2001/02 – 26 шайб). Борис Миронов и Андрей Марков ни разу не забросили больше 16 шайб, Олег Твердовский и Алексей Житник останавливались на 15 точных бросках.

В этом сезоне на счету Проворова 41 (17+24) очко в 82 матчах.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Broad Street Hockey.