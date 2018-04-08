Определились все участники Кубка Стэнли в Восточной конференции

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке крупно разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:0. Благодаря этому результату подопечные Дэйва Хекстола обеспечили себе выход в плей-офф. «Флайерз» стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.

Ранее выход в плей-офф себе гарантировали «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».

За чертой кубковой восьмёрки остались «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сэйбрз».