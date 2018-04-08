Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне, отрыв от Лайне — 4 гола

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0 идёт, первый период).

Овечкин открыл счёт на третьей минуте матча после передач Евгения Кузнецова и Тома Уилсона. Эта шайба стала 48-й для капитана «столичных» в нынешнем сезоне. Он увеличил отрыв в борьбе за «Морис Ришар Трофи» от нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне до четырёх точных бросков.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».