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Овечкин в матче с «Дэвилз» забросил 49-ю шайбу в «регулярке»-2017/18

Овечкин в матче с «Дэвилз» забросил 49-ю шайбу в «регулярке»-2017/18
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3, идёт третий период).

Российский хоккеист вывел вперёд свою команду на шестой минуте третьего периода. Эта шайба стала 49-й для капитана «столичных» в нынешнем сезоне. Он увеличил отрыв в борьбе за «Морис Ришар Трофи» от нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне до пяти точных бросков.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне, отрыв от Лайне — 4 гола
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