«Айлендерс» вырвали победу у «Детройта», «Виннипег» уверенно победил «Чикаго»

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «островитян», которые уступали по ходу матча 1:3.

В составе победителей успех праздновали Эндрю Лэдд, Андерс Ли, Райан Пулок и Джон Таварес. За хозяев по разу забили Хенрик Зеттерберг, Джастин Абделкейдер и Дилан Ларкин.

«Виннипег Джетс» уверенно победил «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

Хозяева вели по ходу матча со счётом 4:0 после точных бросков Дастина Бафлина, Кайла Коннора и дубля Эндрю Коппа. Единственная шайба в составе «ястребов» на счету Брента Сибрука.