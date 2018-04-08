Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 223
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Айлендерс» вырвали победу у «Детройта», «Виннипег» уверенно победил «Чикаго»

«Айлендерс» вырвали победу у «Детройта», «Виннипег» уверенно победил «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «островитян», которые уступали по ходу матча 1:3.

В составе победителей успех праздновали Эндрю Лэдд, Андерс Ли, Райан Пулок и Джон Таварес. За хозяев по разу забили Хенрик Зеттерберг, Джастин Абделкейдер и Дилан Ларкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4
1:0, 1:1, 1:2, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Зеттерберг (Нюквист) – 11:13 (5x5), 1:1 – Лэдд (Клаттербак, Хикки) – 23:51 (5x5), 2:1 – Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) – 31:58 (5x4), 3:1 – Ларкин (Манта, Уэлле) – 44:10 (5x5), 3:2 – Ли (Барзал, Пелеч) – 46:25 (5x5), 3:3 – Пулок (Барзал, Бейли) – 59:30 (6x4), 3:4 – Таварес (Пулок) – 63:16 (3x3)

«Виннипег Джетс» уверенно победил «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

Хозяева вели по ходу матча со счётом 4:0 после точных бросков Дастина Бафлина, Кайла Коннора и дубля Эндрю Коппа. Единственная шайба в составе «ястребов» на счету Брента Сибрука.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 1
1:0, 3:1, 0:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Бафлин (Уилер, Лайне) – 15:12 (5x3), 2:0 – Коннор – 20:34 (5x5), 3:0 – Копп (Лаури, Танев) – 23:56 (5x5), 4:0 – Копп (Армиа) – 26:35 (4x5), 4:1 – Сибрук (Кейн, Мёрфи) – 29:08 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент