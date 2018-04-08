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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Главным героем матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, оформивший дубль. Ещё по разу отличились Никлас Бекстрём, Михал Кемпны и Андре Бураковски. В составе «дьяволов» успех праздновали Нико Хишир, Майлз Вуд и Патрик Марун.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 3
2:1, 1:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 02:21 (5x5), 1:1 – Хишир (Марун, Сиверсон) – 08:10 (5x5), 2:1 – Бекстрём (Коннолли, Карлсон) – 19:32 (5x5), 3:1 – Кемпны (Герсич, Стивенсон) – 23:44 (5x5), 3:2 – Вуд (Марун, Заха) – 39:07 (5x5), 3:3 – Марун (Заха, Вуд) – 42:04 (5x5), 4:3 – Овечкин – 45:11 (5x5), 5:3 – Бураковски (Кемпны, Бекстрём) – 51:50 (5x5)

Овечкин провёл на льду 21 минуту игрового времени и нанёс восемь бросков по воротам. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

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