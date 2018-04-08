«Флорида» победила «Баффало», за последние 5 минут матча команды забили 4 раза

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» удалось одержать победу над «Баффало Сэйбрз» на своём льду со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).



В первом периоде впечатляющий перевес «Флориде» обеспечили голы Юбердо, Севьюра и Бьюгстада. За несколько минут до финальной сирены «Баффало» забил два раза подряд усилиями Поменвиля и Райнхарта. Трочек на 59-й минуте провёл шайбу, ставшую для хозяев победной, а за 16 секунд до конца О'Райлли вновь сократил разницу в счёте до минимальной.



«Флорида» за тур до конца регулярной части НХЛ отстаёт от восьмого места в Восточной Конференции на 3 очка и претендовать на плей-офф не может. «Баффало» идёт на последнем месте.