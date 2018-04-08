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«Флорида» победила «Баффало», за последние 5 минут матча команды забили 4 раза

«Флорида» победила «Баффало», за последние 5 минут матча команды забили 4 раза
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» удалось одержать победу над «Баффало Сэйбрз» на своём льду со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

В первом периоде впечатляющий перевес «Флориде» обеспечили голы Юбердо, Севьюра и Бьюгстада. За несколько минут до финальной сирены «Баффало» забил два раза подряд усилиями Поменвиля и Райнхарта. Трочек на 59-й минуте провёл шайбу, ставшую для хозяев победной, а за 16 секунд до конца О'Райлли вновь сократил разницу в счёте до минимальной.

«Флорида» за тур до конца регулярной части НХЛ отстаёт от восьмого места в Восточной Конференции на 3 очка и претендовать на плей-офф не может. «Баффало» идёт на последнем месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 3
3:0, 0:0, 1:3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Юбердо (Трочек, Экблад) – 03:04 (5x3), 2:0 – Севьюр (Ватрано) – 10:59 (5x5), 3:0 – Бьюгстад (Дадонов, Макканн) – 13:39 (5x5), 3:1 – Поменвиль (Родригес, Миттельштадт) – 55:30 (5x5), 3:2 – Райнхарт (Гуле) – 55:51 (5x5), 4:2 – Трочек (Севьюр) – 58:37 (en), 4:3 – О'Райлли (Айкел) – 59:43 (6x4)
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