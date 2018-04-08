Александр Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по победным голам

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Главным героем матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, оформивший дубль. Овечкин провёл на льду 21 минуту игрового времени и нанёс восемь бросков по воротам. Вторая шайба Овечкина стала победной в этом матче. Александр оформил 102-й победный гол в своей карьере и вышел на восьмое место в истории НХЛ по этому показателю, опередив Джерома Игинлу (101).

Первое место занимает Яромир Ягр (135), следом располагаются Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Бретт Халл и Теэму Селянне (оба — по 110), Брендан Шэнахан (109) и Патрик Марло (103).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».