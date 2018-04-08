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«Торонто» обыграл «Монреаль» и занял 4-е место в Восточной Конференции

«Торонто» обыграл «Монреаль» и занял 4-е место в Восточной Конференции
Хоккей / НХЛ

В противостоянии двух канадских клубов в регулярном чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Голами в составе хозяев отметились Мэттьюс, Хайман, Кадри и Марло. За «Монреаль» забили Карр и Райлли. Три взятия ворот состоялись на трёх последних минутах матча.

«Торонто» занял четвёртое место в Восточной Конференции, набрав 105 очков и уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям. «Монреаль» финишировал на 14-й позиции с 71 очком.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2
1:0, 0:1, 3:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 18:05 (5x4), 1:1 – Карр (Маккэррон, Райкел) – 36:04 (5x5), 2:1 – Хайман (Мэттьюс, Гардинер) – 40:37 (5x5), 3:1 – Кадри (Бозак, Райлли) – 57:10 (5x4), 3:2 – Питри (Галлахер, Друен) – 59:19 (6x4), 4:2 – Марло – 59:50 (5x5)
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