«Торонто» обыграл «Монреаль» и занял 4-е место в Восточной Конференции

В противостоянии двух канадских клубов в регулярном чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).



Голами в составе хозяев отметились Мэттьюс, Хайман, Кадри и Марло. За «Монреаль» забили Карр и Райлли. Три взятия ворот состоялись на трёх последних минутах матча.



«Торонто» занял четвёртое место в Восточной Конференции, набрав 105 очков и уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям. «Монреаль» финишировал на 14-й позиции с 71 очком.