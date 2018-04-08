Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 223
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Коламбус»

Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Коламбус»
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

В составе победителей хет-триком отличился шведский форвард Филип Форсберг, ещё одну шайбу забросил Остин Уотсон.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Нападающий Артемий Панарин в заявку не был включен. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 15 минут 57 секунд, отметившись двумя заблокированными бросками.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 2
3:0, 0:1, 1:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Уотсон (Фишер) – 07:52 (5x5), 2:0 – Форсберг (Хартнелл, Джохансен) – 11:04 (5x4), 3:0 – Форсберг (Смит, Туррис) – 19:59 (5x4), 3:1 – Андерсон (Летестю) – 27:55 (5x5), 3:2 – Дубински (Хянникяйнен, Харрингтон) – 47:20 (4x5), 4:2 – Форсберг – 59:20 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент