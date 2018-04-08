Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Коламбус»

«Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

В составе победителей хет-триком отличился шведский форвард Филип Форсберг, ещё одну шайбу забросил Остин Уотсон.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Нападающий Артемий Панарин в заявку не был включен. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 15 минут 57 секунд, отметившись двумя заблокированными бросками.