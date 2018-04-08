Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо отправлен в отставку

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо отправлен в отставку, информирует официальный сайт клуба.

«Синерубашечники» завершили сезон на 12-м месте в Восточной конференции, впервые с сезона-2009/10 не сумев выйти в стадию плей-офф. «Рейнджеры» набрали 77 очков в 82 матчах, завершив сезон разгромным поражением от «Филадельфии Флайерз» (0:5), после которого Виньо на пресс-конференции заявил, что удовлетворён своей работой и не думает о возможности увольнения.

56-летний специалист возглавил «Нью-Йорк» в 2013 году. Лучшим достижением за время его работы для «Рейнджерс» стал выход в финал Кубка Стэнли в 2014 году, где команда в пяти матчах проиграла «Лос-Анджелес Кингз».