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«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф

«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «лавин». Благодаря этому результату подопечные Джареда Беднара заняли восьмое место в Западной конференции и стали последним участником плей-офф. Примечательно, что обошли они в турнирной таблице «музыкантов».

В составе победителей отличились Самуэль Жирар, Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэттью Ньето. В составе гостей точные броски на счету Джейдена Шварца и Брэйдена Шенна. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко досрочно завершил матч, получив травму по ходу первого периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 2
1:0, 2:1, 2:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Жирар (Комо, Сёдерберг) – 19:14 (5x5), 2:0 – Бэрри (Рантанен, Ландеског) – 26:11 (5x4), 2:1 – Шварц (Пьетранджело, Шенн) – 32:28 (5x4), 3:1 – Маккиннон (Ландеског) – 36:58 (4x4), 4:1 – Ландеског (Маккиннон) – 56:37 (en), 4:2 – Шенн (Шварц, Берглунд) – 59:22 (6x5), 5:2 – Ньето (Сёдерберг) – 59:51 (en)
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