«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф

«Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «лавин». Благодаря этому результату подопечные Джареда Беднара заняли восьмое место в Западной конференции и стали последним участником плей-офф. Примечательно, что обошли они в турнирной таблице «музыкантов».

В составе победителей отличились Самуэль Жирар, Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэттью Ньето. В составе гостей точные броски на счету Джейдена Шварца и Брэйдена Шенна. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко досрочно завершил матч, получив травму по ходу первого периода.