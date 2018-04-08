Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может пропустить чемпионат мира

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко из-за травмы верхней части тела досрочно завершил матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (2:5).

По словам главного тренера «музыкантов» Майка Йео, травма российского хоккеиста носит серьёзный характер. Специалист отметил, что хоккеист вряд ли сумел бы принять участие в плей-офф, если бы «музыканты» туда отобрались.

Таким образом, Владимир может пропустить чемпионат мира, стартующий 4 мая в Дании. В нынешнем сезоне 26-летний форвард забросил 33 шайбы и сделал 33 результативные передачи в 80 матчах.